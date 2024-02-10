FETÖ Üyesi Tekirdağ'da Yakalandı

Hakkında FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. Ardahan Emniyetinin takibi sonucunda Tekirdağ'da yakalandı.

Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın Tekirdağ'da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ardahan il Emniyet müdürlüğü ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurulan koordine sonucu, M.A. isimli hükümlü Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı. - ARDAHAN