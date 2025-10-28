FETÖ Üyesi Sivas'ta Yakalandı, 6 Yıl Hapis Cezasıyla Cezaevine Gönderildi

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, Sivas'ta yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu 1 FETÖ üyesi takibe alındı. 24 Ekim 2025 tarihinde il merkezinde icra edilen operasyonda, FETÖ/PDY 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ üyesi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca, terörle mücadele artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS