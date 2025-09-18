Haberler

FETÖ Üyesi Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ta, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Sivas'ta 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan şahıs, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan Ş.S isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS

