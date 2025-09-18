FETÖ Üyesi Sivas'ta Yakalandı
Sivas'ta 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan şahıs, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan Ş.S isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa