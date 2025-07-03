FETÖ Üyesi Şahıs Manisa'da Yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan S.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
MANİSA (İHA) – Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hakkında silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.'nın Sancaklıiğdecik Mahallesi'ne geleceğini tespit etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile birlikte düzenlenen operasyonda S.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa