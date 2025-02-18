FETÖ Üyesi Şahıs Erzurum'da Tutuklandı

Erzurum'da hakkında FETÖ/PD terör örgütüne üye olmaktan yakalama kararı olan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 18 Şubat 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir. - ERZURUM