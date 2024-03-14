FETÖ üyesi Mersin'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Nihat Ş.'nin Mersin'de olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şahsın Yenişehir ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evinde gözaltına alınan Nihat Ş. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MERSİN