FETÖ Üyesi Kadın Samsun'da Yakalandı ve Tutuklandı

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Samsun'da, FETÖ/PDY mensubu olarak aranan G.N. (42) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FTÖ/PDY) soruşturma kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan kadın, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü mensubu aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan G.N.(42) adlı kadının Bafra ilçesinde bulunan akrabalarına geleceği bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince G.N. isimli şahıs saklandığı evde yapılan arama sonucunda yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan G.N., Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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