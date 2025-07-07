FETÖ Üyesi İhraç Öğretmen Kırıkkale'de Yakalandı

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Kırıkkale'de, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretmen M.K. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan M.K.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. İhraç edilen öğretmenin kentte saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan M.K., cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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