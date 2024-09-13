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FETÖ Üyesi İhraç Memur Kadın Seferihisar'da Yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi ihraç memur kadın, jandarma ekipleri tarafından sokakta yakalandı.

FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında yakalama kararı olan ihraç memur kadın, İzmir'in Seferihisar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yapılan planlı çalışmalarda, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan D.Ö.'nün adresi belirlendi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde olduğu belirlenen ihraç memur D.Ö., jandarma ekipleri tarafından sokakta yakalandı.

Gözaltına alınan D.Ö., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seferihisar Jandarma Memur izmir

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