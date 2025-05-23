FETÖ Üyesi İhraç Komiser Yardımcısı Kırıkkale'de Teslim Oldu

FETÖ Üyesi İhraç Komiser Yardımcısı Kırıkkale'de Teslim Oldu
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Kırıkkale'de, FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen ihraç komiser yardımcısı Ö.A., emniyete teslim oldu ve tutuklandı.

Kırıkkale'de, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı, emniyete kendi isteğiyle teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı Ö.A., Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Ö.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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