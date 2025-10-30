FETÖ Üyesi İhraç Astsubay Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç astsubay, "gaybubet evi"nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.E., "gaybubet evi" olarak değerlendirilen adreste yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan H.E., işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca, evi kayıtsız şekilde kiraladığı belirlenen H.D. ve M.E. hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE