FETÖ Üyesi Hükümlü Yalova'da Yakalandı
Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.O., jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan FETÖ üyesi H.O'nun Yalova merkez ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla H.O. ikametinde yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa