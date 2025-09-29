Haberler

FETÖ Üyesi Hükümlü Yalova'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Hükümlü Yalova'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.O., jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) üye olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan FETÖ üyesi H.O'nun Yalova merkez ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla H.O. ikametinde yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu için ödenen parayı açıkladı

Gerçek rakam farklıymış! Kerem için ödediği parayı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.