FETÖ Üyesi Firari Şüpheli Afyonkarahisar'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Şüpheli Afyonkarahisar'da Yakalandı
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FETÖ terör örgütüne üyelik suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.D., Afyonkarahisar'da gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan işlem yapılan, sözde finans yapılanması içerisinde mütevelli heyetinde yer alan ve 2022 yılından bu yana firari olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan M.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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