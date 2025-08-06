FETÖ Üyesi Firari Şüpheli Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan işlem yapılan, sözde finans yapılanması içerisinde mütevelli heyetinde yer alan ve 2022 yılından bu yana firari olan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan M.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR