FETÖ üyesi firari Sivas'ta yakalandı
Sivas'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ üyesi, düzenlenen operasyonla gizli bir adreste yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Sivas'ta hakkında kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi, 'Gaybubet Evleri' diye adlandırdıkları gizli adreste yakayı ele verdi.
Sivas'ta silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Cezai İnfaz Kurumuna teslim edildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "İlimizde 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında yapılan çalışmalar vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS