FETÖ Üyesi Firari Şahıs Başkasına Ait Kimlikle Yakalandı
Nevşehir'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.D., başka bir kişinin kimliğiyle yakalandı ve tutuklandı.
Nevşehir'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D. saklandığı ikamette başkasına ait kimlik belgesi ile yakalandı. A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR