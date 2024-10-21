Üye Girişi
Haberler

FETÖ Üyesi Firari Şahıs Başkasına Ait Kimlikle Yakalandı

FETÖ Üyesi Firari Şahıs Başkasına Ait Kimlikle Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.D., başka bir kişinin kimliğiyle yakalandı ve tutuklandı.

Nevşehir'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, üzerinde başka bir kişiye ait kimlikle yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D. saklandığı ikamette başkasına ait kimlik belgesi ile yakalandı. A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Terör Suç

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

"Elebaşı için tören düzenleyip cenazesini kaçıracaklar"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.