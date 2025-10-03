FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa