Haberler

FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.C. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
38 ilde KPSS şartı olmadan yüzlerce personel alımı yapılacak

38 ilde KPSS şartı olmadan yüzlerce personel alımı yapılacak
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp 'Dürümflasyon' hesabı yaptı

Elinde tavuk dürümle kürsüye çıktı, yeni ekonomi kavramı türetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.