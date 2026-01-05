Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haberler

Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Z.A.Ş. polis ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Abana İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A.Ş. tutuklandı. - KASTAMONU

