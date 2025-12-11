Haberler

FETÖ üyesi 1 şahıs jandarma tarafından yakalandı
Eskişehir'de, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de, hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tepebaşı ilçesinde, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. İcra edilen faaliyet sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
