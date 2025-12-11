FETÖ üyesi 1 şahıs jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir'de, hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tepebaşı ilçesinde, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. İcra edilen faaliyet sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR