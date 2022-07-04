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FETÖ üyesi eski savcı sahte kimlikle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ üyesi eski savcı sahte kimlikle yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı eski savcı Van'da sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı eski savcı Van'da sahte kimlikle yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz görevlilerince Edremit ilçesi uygulama noktasında ilimize sahte kimlikle geldiği tespit edilen, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı 1 şahıs (Adalet Bakanlığında görevli iken 667 sayılı KHK ile ihraç edilen cumhuriyet savcısı) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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