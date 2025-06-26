FETÖ Üyesi Eski Polis Memuru Kırıkkale'de Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru R.Ş. yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen R.Ş. isimli eski polis memuru gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de sürpriz ayrılık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı

İran'a ait nükleer tesisin vurulduğu anın görüntüleri paylaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.