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FETÖ Üyesi Erzurum'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Erzurum'da Yakalandı
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Erzurum'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs, Jandarma tarafından yakalandı. Hakkında 6 yıl, 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, adli işlemler sonrasında Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl, 3 ay hapis cezası bulunan şahıs Yakutiye ilçesinde yakalandı. Şahıs adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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