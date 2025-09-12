Haberler

FETÖ Üyesi 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

FETÖ Üyesi 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan A.N.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde A.N.A., isimli şahsın FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TFF duyurdu! -30 puanlı takıma bir şok daha

İnanılır gibi değil! -30 puanlı takıma bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.