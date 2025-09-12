FETÖ Üyesi 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan A.N.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde A.N.A., isimli şahsın FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa