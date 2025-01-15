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FETÖ üyeliğinden aranan şahıs Isparta'da yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan şahıs Isparta'da yakalandı
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Isparta'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan E.A., saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan E.A., Isparta'da saklandığı adreste yakalanarak, Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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