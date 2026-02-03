Haberler

FETÖ hükümlüsü Nevşehir'de yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ş.T. düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Nevşehir'de FETÖ üyeliği suçundan aranan firari kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
