FETÖ üyeliğinden aranan eski Danıştay Üyesi K.İ. yakalandı - Haberler

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FETÖ üyeliğinden aranan eski Danıştay Üyesi K.İ. yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
FETÖ üyeliğinden aranan eski Danıştay Üyesi K.İ. yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski Danıştay Üyesi K.İ.'yi yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan eski Danıştay Üyesi K.İ.'yi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Danıştay Üyesi K.İ. (53) adlı şahsın Etimesgut ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda K.İ., 10 Mayıs 2022 tarihinde Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi'nde yakalandı. K.İ., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Danıştay, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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