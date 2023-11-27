FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklu ve hükümlü olarak...
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FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süreler dikkate alınarak denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi.
FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süreler dikkate alınarak denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa