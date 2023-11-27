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FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklu ve hükümlü olarak...

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3. Sayfa Haberleri
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FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süreler dikkate alınarak denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi.

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle hapis cezası alan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süreler dikkate alınarak denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tutuklama Ceza Hukuk 3. Sayfa Haberler

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