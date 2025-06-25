FETÖ Üyelerine Yönelik Sınav Usulsüzlüğü Operasyonu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 ve 2013 yıllarındaki gelir uzmanlığı ve vergi müfettişliği giriş sınavlarındaki usulsüzlükler nedeniyle 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sınav sorularına erişim sağladıkları ve bylock programı kullandıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan, ayrıca örgütsel iletişim aracı bylock isimli programı kullandığı değerlendirilen 2'si aktif, 3'ü ihraç olmak üzere toplam 5 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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