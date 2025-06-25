FETÖ Üyelerine Yönelik Sınav Usulsüzlüğü Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan, ayrıca örgütsel iletişim aracı bylock isimli programı kullandığı değerlendirilen 2'si aktif, 3'ü ihraç olmak üzere toplam 5 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA