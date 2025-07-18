FETÖ Üyelerine Finansal Destek Sağlayan 22 Şüpheli Tutuklandı

FETÖ silahlı terör örgütü üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Zeki D.'nin de arasında bulunduğu 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL