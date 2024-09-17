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FETÖ Üyeleri Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı: 'KISKAÇ-28' Operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'KISKAÇ-28' operasyonunda, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi aralarında hakim ve emniyet personelinin de bulunduğu 15 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, sahil güvenlik ve istihbarat birliklerinin koordinasyonu ile gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'KISKAÇ-28' operasyonu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyelinden ihraç edilen aralarında hakim, emniyet personeli ve sivil şahısların bunulduğu 15 kişi Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Yapılan açıklamada, " FETÖ üyeliğinden ihraç edilen Hakimler O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. ile emniyet personeli Ü.B. ve K.B. 'W.B' isimli tekneyle Muğla'dan yurtdışına kaçarken yakalandı.

İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; kamudan ihraç edilen, kovuşturma dosyaları istinaf aşamasında olan ve Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki 'W.B.' isimli tekne içerisinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen şahıslara yönelik "KISKAÇ-28" operasyonu düzenlendi.

Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce karadan ve denizden yapılan takip çalışmaları sonucu; 'W.B.' isimli teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiğinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığıyla koordineli olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga Koyu açıklarında durdurulan tekne içerisinde, örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olan ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan ihraç edilen; O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. isimli hakimler, Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personelleri ve M.A., M.Y.E., M.G. ve S.N.B. isimli sivil şahıslar ile tekne mürettebatı olan M.Ü., D.Ç.O., E.T. ve J.T.B. isimli şahıslar yakalanarak Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi Adli makamlar tarafından 9şüpheli şahıs Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 4 tekne mürettebatı Göçmen Kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı Operasyonları gerçekleştiren Sahil Güvenliğimizi ve Polislerimizi ve tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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