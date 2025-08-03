FETÖ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: İki İhraç Uzman Erbaş Tutuklandı

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç uzman erbaşlar Y.Y. ve M.S., polis ekiplerince gözaltına alınarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi iki şahsın yakalandığını duyurdu. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç uzman erbaşlar Y.Y. ve M.S. isimli şahıslar yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklanan hükümlüler, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE