FETÖ şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de FETÖ Terör Örgütün üyelerinin kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Edirne'de FETÖ Terör Örgütün üyelerinin kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ Terör Örgütün üyelerinin Yunanistan'a kaçışlarına yardımcı olduğu iddiasıyla A.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K. adliyeye sevk edildi. A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa