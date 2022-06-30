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FETÖ şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de FETÖ Terör Örgütün üyelerinin kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de FETÖ Terör Örgütün üyelerinin kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ Terör Örgütün üyelerinin Yunanistan'a kaçışlarına yardımcı olduğu iddiasıyla A.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K. adliyeye sevk edildi. A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Edirne 3. Sayfa Haberler

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