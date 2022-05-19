FETÖ şüphelisi olarak aranan 3 kişi Eskişehir'de yakalandı - Haberler

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FETÖ şüphelisi olarak aranan 3 kişi Eskişehir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
FETÖ şüphelisi olarak aranan 3 kişi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmaları çerçevesinde İzmir ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilerin Eskişehir'de oldukları bilgisi üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri belirlenen adreslerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler C.Ç. ve A.M.Ç. ise işlemleri için soruşturmanın yürütüldüğü Manisa'ya gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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