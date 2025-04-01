FETÖ Şüphelisi Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de akrabasının kimlik kartını kullanarak seyahat eden FETÖ/PDY şüphelisi, polis uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, örgüt üyeliğinden hakkında arama kararı bulunan Y.Y.L. isimli şahıs durduruldu. Kimlik kontrolünde, şüphelinin akrabasına ait kimlik kartını kullandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen şahıs, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, emniyet güçlerinin terörle mücadelede kararlılıkla çalışmalara devam ettiği bildirildi. - KIRIKKALE