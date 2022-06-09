FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi yakaladı. Yunanistan'a kaçma hazırlığında iken Meriç ilçesi sınırlarında 1 kişiyi durduran Hudut Kartalları, kimlik tespiti yapmak üzere karakola götürdü. Kimlik tespiti yapılan şüphelinin FETÖ bağlantısının bulunduğu ve eski yarbay olduğunu tespit etmeleri üzerine şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan eski yarbay E.E.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hudut Kartalları Yunanistan Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title