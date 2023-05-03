FETÖ şüphelisi 10 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün gizli haberleşme programı 'Signal' üzerinden iletişim kuran 14 şüphelinin 10'u düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt üyelerinden 9 bin 417 dolar, 152 bin TL ve yaklaşık 95 bin lira değerinde altın ele geçirildi.