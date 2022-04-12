Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Sınırda görev yapan 'Hudut Kartalları', Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriyeleri esnasında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.'yi sınırda yakaladı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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