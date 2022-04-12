Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Sınırda görev yapan 'Hudut Kartalları', Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriyeleri esnasında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi N.Ş., C.Ş., H.Ç. ve A.K.'yi sınırda yakaladı. - EDİRNE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa