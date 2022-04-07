Enez'de 6 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler

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Enez'de 6 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Enez'de 6 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında Yunaistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesi yakınlarında Yunaistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre Enez ilçesi yakınlarında 1.derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A.ve E.A.'yi yakaladı. FETÖ şüphelileri göz altına alınarak sorgulama işlemleri başlatıldı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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