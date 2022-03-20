4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı - Haberler

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4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişi yakalandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala'da 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S, A.A, B.A. ve S.A'yı yakaladı. FETÖ şüphelileri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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