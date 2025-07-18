FETÖ Soruşturmasında 23 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmasında, HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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