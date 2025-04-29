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FETÖ Soruşturmasında 11 Kişi İçin Gözaltı Kararı

FETÖ Soruşturmasında 11 Kişi İçin Gözaltı Kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyelerinin yazılı sınav sorularına erişim sağladığı ve ByLock kullandığı tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav sorularına erişen ve ByLock programı kullandığı değerlendirilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014 ve 2015 yılları Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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