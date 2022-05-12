FETÖ sanıkları yeniden hakim karşısında

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de aralarında eski akademik ve idari personelin bulunduğu 20 kişinin FETÖ/PDY'den tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada Kırıkkale Üniversitesi'nde görevliyken meslekten ihraç edilen aralarında akademik ve idari personelin olduğu 20 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.B., İ.T. M.K., A.Ç.R.O., M.I. T.B., E.A., E.Y., M.Ü., A.K. ve D.E ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. A.B. isimli sanık İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, 7 sanık ise duruşmaya gelmedi. Hakim karşısına çıkan diğer sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti. Sanıkların ve avukatların ifadeleri sonrasında mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Mayıs gününe erteledi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa