FETÖ/PYD Üyesi 7 Yıldır Firarda Olan Şahsın Yakalanması
Gaziantep'te 12 yıl hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olan FETÖ/PYD üyesi N.B., jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te 7 yıldır firari olan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi olan, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan N.B. isimli şüpheli şahıs Nizip ilçesinde saklandığı adrese JASAT Timlerince yapılan operasyon ile yakalandı yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
