FETÖ/PYD Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütünün bayan yapılanmasına yönelik 16 şüpheli gözaltına alındı. 5'i tutuklandı, 8'i yurt dışı çıkış yasağına tabi tutuldu.

Polis tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı, 3 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu toplam 16 şüpheliye yönelik, Eskişehir il merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir illeriyle eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştiren operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve Türk Lirası ve döviz cinsinde paraya el konuldu. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden; 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol, 3 şahıs hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli ise tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
