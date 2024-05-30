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FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 90 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan 'Kıskaç-18' operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda döviz, Türk Lirası ve dijital materyal ele geçirildi.

18" operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Kıskaç-18" operasyonları düzenlendi.

4 gün içerisinde 90 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin; örgütün sözde "emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün "Gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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