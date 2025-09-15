FETÖ/PDY'ye Yönelik Operasyonda 21 Gözaltı

Konya merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mahrem yapılanmasında abi olarak görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün Konya merkezli Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Tokat, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KONYA