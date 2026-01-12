Haberler

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 11 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak, kurum içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgüt içi sisteme göre kodlama ve örgütsel bağlılıklarını takip ederek kaydetme faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. Bu kapsamda örgüt tarafından "mahrem sorumlu" olarak görevlendirilen, aynı zamanda örgüt mensubu polislerin eşlerini örgütsel olarak takip ettikleri tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada bir kısmının ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkarılan, aralarında halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak görev yapan 6 kamu personelinin de bulunduğu "Emniyet Mahrem Sorumlusu" toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonla yakalanmalarına karar verildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 11 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Firari şüpheliler hakkında yakalama emri çıkarılması için talepte bulunulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

