FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

FETÖ/ PDY terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da aranan şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen müşterek çalışmada; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 2016 yılında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünde sözde adliye yapılanmasında yer alan 5 yıl kesinleşmiş hükmü bulunan B.Ü. Bolvadin'de yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR