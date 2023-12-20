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FETÖ/PDY Üyesi Mersin'de Yakalandı

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FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Mersin'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahıs gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, örgüt üyeliğinden aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Mersin'de olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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