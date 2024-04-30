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FETÖ/PDY Üyesi İhraç Eski Polis Memuru Yakalandı

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Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan FETÖ/PDY üyesi ihraç eski polis memuru O.A., 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalandı.

FETÖ/PDY üyeliğinden hapis cezası ile aranan ihraç eski polis memuru yakalandı

ANTALYA - Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıl, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan FETÖ PDY üyeliğinden ihraç eski Polis Memuru O.A. yakalanarak gözaltına alındı. O.A. yapılan işlemlerinin arnıdnad daliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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