FETÖ/PDY üyesi firari şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri FETÖ/PDY üyesi firari şahıs yakalandı Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. FETÖ/PDY üyesi firari şahıs yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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